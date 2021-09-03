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03.09.2021 14:13
Рубрика: Общество

Видео: В Сочи после сильного шторма разрушена набережная, пляжи закрыты

Текст: Юрий Гень
Фото: Владимир Аносов
Мощный шторм, который начался минувшей осенью и продолжился утром в пятницу ночью, утром буквально смыл приморскую набережную в поселке Лоо Лазаревского района Сочи.

Кроме этого, были закрыты все пляжи в центре города-курорта: сильные волны в данный момент продолжают бушевать на всей прибрежной полосе. В результате туристам, как убедились корреспонденты "РГ", остается только наблюдать за происходящим с берега.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Синоптик предупредил о ливнях и резком ветре

Ливень и шторм, как и предупреждала мэрия, накрыли Сочи еще ночью, и в Лоо волны разбили 70-метровую бетонную набережную, легкие прибрежные постройки и тротуарную плитку. Среди смытых построек оказались и так называемые лодочные гаражи, которые владельцы, по словам местных жителей, переделали под мини-гостиницы, расположенные прямо на пляже. Произошедшее очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети.

На улице Советской во время ночной непогоды рухнул огромный платан. Дерево упало как раз на беседки ресторана, в которых в тот момент находились люди. Жертв удалось избежать чудом: туристы вовремя услышали треск ломающегося и падающего дерева и выскочили оттуда. После этого ствол дерева весом в несколько тонн рухнул на уличную конструкцию и полностью ее раздавил. Никто из людей не пострадал, а очевидцы отделались испугом.

В центре Сочи мощные волны, огромными высокими валами накатывающие на берег, с самого утра собрали на набережной много туристов, которые пришли посмотреть на стихию. При этом в городе после ливня установилась теплая, но не жаркая погода: столбик термометра показывает 22 градуса тепла.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Сочи ожидается солнечная погода с постепенным повышением температуры с 22 до 25 градусов тепла. Через неделю дожди и штормы обещают прекратиться вовсе, уступив место погоде, которая соответствует бархатному сезону.

Тем временем

В соседней Абхазии, где по-прежнему находится много российских туристов, уже сообщили, что официальный купальный сезон здесь завершится 28 сентября. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, к такому совместному решению пришли руководители Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, экологического ведомства, а также главы всех районов. После 28 сентября будет свернута работа спасательных пунктов на пляжах, изъяты ограничительные буи, определяющие купальную зону городских акваторий.

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