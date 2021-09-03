Российские космонавты проведут в открытом космосе более 7 часов

Выходной люк модуля "Поиск" российского сегмента МКС должен быть открыт в пятницу в 17:35 по московскому времени. Выполнив все запланированные работы, Олег Новицкий и Петр Дубров вернутся на станцию в 00:10 мск уже 4 сентября.

Это 49-й плановый выход в открытый космос. Он станет первым из серии посвященных интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука", вошедшего в состав Международной космической станции в конце июля 2021 года. Как сообщили в "Роскосмосе", нашим космонавтам предстоит провести за бортом станции более 7 часов.

Программа напряженная. Олег Новицкий и Петр Дубров должны подключить кабели системы электроснабжения к модулю "Наука", смонтировать перекидной поручень на его втором приборно-грузовом отсеке и два перекидных поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек, а также подключить кабель Ethernet к новому российскому модулю.

Если у экипажа останется время, они установят на малом исследовательском модуле "Поиск" установочную платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН". В ходе этого эксперимента проверяется устойчивость микроорганизмов к экстремальным условиям космического пространства.

Прямая трансляция начнется в 17:00 по московскому времени на официальном сайте и на страницах в социальных сетях госкорпорации "Роскосмос".

Для завершения летных испытаний и интеграции "Науки" в состав космической станции в 2022 году потребуется восемь выходов в открытый космос. Три пройдут в январе, их выполнят космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Один состоится в апреле (Олег Артемьев и Денис Матвеев или Сергей Корсаков с астронавтом Маттиасом Мауэром), еще три - в мае, один - в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы журнала "Русский космос" (официальное издание "Роскосмоса").