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03.09.2021 20:54
Рубрика: ПДД

Российским водителям напомнили о новых штрафах с 2022 года

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях готовят в России. Они предполагают введение новых штрафов для водителей. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на Минюст.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Отмечается, что межведомственная группа, в которую входят чиновники, представители науки, бизнеса и общественных организаций, занимается этой работой уже несколько месяцев. Срок рассмотрения и принятия поправок переносили несколько раз. Причиной стала пандемия, поэтому новые штрафы, если и появятся, то в 2022 году.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Что касается конкретных поправок, то уже известно, что среди них не будет изменений так называемого нештрафуемого порога превышения скорости в 20 км/ч. Предполагается, что наказывать водителей станут за большее число технических нарушений. Например, за шины, несоответствующие сезону, стертые покрышки, разные шины спереди и сзади, незаконные лебедки, отсутствующие подголовники. Вырастет штраф за отсутствие диагностической карты техосмотра. Строже станут наказывать за пьяную езду с детьми в салоне. Кроме того, в Кодексе появятся штрафы за мойку в неположенном месте и брошенный автохлам.