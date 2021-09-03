Российским водителям напомнили о новых штрафах с 2022 года

Отмечается, что межведомственная группа, в которую входят чиновники, представители науки, бизнеса и общественных организаций, занимается этой работой уже несколько месяцев. Срок рассмотрения и принятия поправок переносили несколько раз. Причиной стала пандемия, поэтому новые штрафы, если и появятся, то в 2022 году.

Что касается конкретных поправок, то уже известно, что среди них не будет изменений так называемого нештрафуемого порога превышения скорости в 20 км/ч. Предполагается, что наказывать водителей станут за большее число технических нарушений. Например, за шины, несоответствующие сезону, стертые покрышки, разные шины спереди и сзади, незаконные лебедки, отсутствующие подголовники. Вырастет штраф за отсутствие диагностической карты техосмотра. Строже станут наказывать за пьяную езду с детьми в салоне. Кроме того, в Кодексе появятся штрафы за мойку в неположенном месте и брошенный автохлам.