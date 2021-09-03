Синоптик предупредил о ливнях и резком ветре

По его словам, ветреная погода во второй половине пятницы ожидается на большей части Русской равнины - порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Эпицентры непогоды - на северо-западе и западе страны, а также в Нижнем Поволжье.

"Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на три градуса холоднее", - рассказал Тишковец.

Что касается Москвы, то в пятницу вечером порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду (для мегаполиса - штормовой показатель). Кроме того, возможен дождь.

Отдельные неприятности связаны с "барическим дном" - адмосферной давление снизится до 733 миллиметров ртутного столба (на 12 единиц ниже нормы), добавил Тишковец.

"Это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно, особенно учитывая то, что в ночь на субботу атмосферное давление вновь начнет стремительно расти - ожидается своеобразная барическая пила", - добавил синоптик.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" предупредили о заморозках в европейской части России. Согласно прогнозу, в начале следующей недели регионы ждет пик "полярного вторжения". Заморозки возможны в отдельных районах Карелии и Республики Коми, а также в Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской и Костромской областях.