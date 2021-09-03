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03.09.2021 12:25
Рубрика: Общество

Синоптик предупредил о ливнях и резком ветре

Текст: Василий Кошкин
Жителей Европейской части страны ждет ветренная погода, а москвичи столкнутся с резкими перепадами атмосферного давления, сообщил в своем Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

По его словам, ветреная погода во второй половине пятницы ожидается на большей части Русской равнины - порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Эпицентры непогоды - на северо-западе и западе страны, а также в Нижнем Поволжье.

Фото: Reuters
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"Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на три градуса холоднее", - рассказал Тишковец.

Что касается Москвы, то в пятницу вечером порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду (для мегаполиса - штормовой показатель). Кроме того, возможен дождь.

Отдельные неприятности связаны с "барическим дном" - адмосферной давление снизится до 733 миллиметров ртутного столба (на 12 единиц ниже нормы), добавил Тишковец.

"Это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно, особенно учитывая то, что в ночь на субботу атмосферное давление вновь начнет стремительно расти - ожидается своеобразная барическая пила", - добавил синоптик.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Ранее специалисты центра погоды "Фобос" предупредили о заморозках в европейской части России. Согласно прогнозу, в начале следующей недели регионы ждет пик "полярного вторжения". Заморозки возможны в отдельных районах Карелии и Республики Коми, а также в Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской и Костромской областях.

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