Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над Дамаском

Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку израильской армии в небе над Дамаском и его окрестностями. Об этом в ночь на пятницу сообщил телеканал "Аль-Ихбария".

В его Telegram-канале также опубликована видеозапись, на которой запечатлена работа средств ПВО. По данным источника телеканала в вооруженных силах, нападение совершено армией Израиля из ливанского воздушного пространства, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что что в сирийской провинции Дераа заметно осложнилась ситуация из-за активизации бандформирований. В результате нападения боевиков погибли четверо военнослужащих, а еще восемь получили ранения.