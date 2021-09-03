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03.09.2021 16:01
Рубрика: Культура

Уничтоженный шредером рисунок Бэнкси выставили на торги за 6 млн фунтов

Текст: Наталья Лебедева

Самый загадочный уличный художник в мире Бэнкси продолжает удивлять своих поклонников и заставляет раскошеливаться коллекционеров современного искусства. На этот раз в центре внимания вновь оказалась картина "Девочка с шаром", прославившаяся на весь мир тем, что была наполовину уничтожена спрятанными художником в нижней части картинной рамы ножами сразу же после того, как она была продана за миллион фунтов.

Фото: Burnt Banksy/ youtube.com
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Теперь же на продажу выставлено то, что осталось от картины, под новым названием "Любовь в мусорном баке". Оценочная стоимость - от 4 до 6 миллионов фунтов, как сообщили ТАСС в аукционном доме Sotheby's.

Несложно подсчитать, что наполовину изрезанный на тоненькие бумажные ленточки шедевр подорожал в четыре раза.

Арт-пеформанс с уничтожением картины состоялся 5 октября 2018 года. Тогда после удара молотка включился потайной шредер, который довольно быстро стал уничтожать только что купленный лот. К счастью, или скорее так и было задумано, ножи остановились ровно на половине картины. Покупательница решила не отменять сделку, но после столь впечатляющего представления поменяла название картины на "Любовь в мусорном баке". Произошедшее тогда до сих пор называют сенсацией в мире искусства. Впервые новый арт-объект родился прямо во время аукциона, принеся автору картины еще большую известность.

По словам старшего директора отдела современного искусства Sotheby's Алекса Бранчика, печально известная, смелая и общедоступная в культурном отношении "Любовь в мусорном баке" стала высшей ступенью в творчестве Бэнкси и настоящей иконой новейшей истории искусства.

Кстати

Самое дорогое творение Бэнкси было продано на аукционе в марте 2021 года. Картина на тему коронавируса, подаренная художником английской больнице, ушла с молотка за рекордные 16,76 миллионов фунтов или более 23 миллионов долларов.

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