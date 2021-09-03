Видео: шокирующее состояние мотора авто, который работал только на холостых

В Сети наглядно показали, в какое состояние приходит автомобильный двигатель, если он постоянно работает на холостых оборотах и при этом не обслуживается должным образом. Youtube-канал Ford Boss Me разобрал дизельный мотор легкого грузовика Ford F-650, который с момента покупки трудился буксиром на площадке автоаукциона, т.е. работал на минимальных скоростях, практически в холостом режиме.

Грузовик никогда не видел скоростных трасс, его пробег составляет всего 27 тысяч миль (около 43,5 тысяч км), при этом двигатель машины износился опережающими темпами, поскольку владелец составил регламент замены масла без учета особенностей эксплуатации. При постоянной работе на холостых оборотах надо ориентироваться на моточасы, а не километраж, но это правило было проигнорировано.

Блогер продемонстрировал, что двигатель в результате неаккуратной эксплуатации получил серьезные повреждения. В поддоне скопился густой шлам, маслосборник полностью забился. Сам смазочный материал приобрел серо-черный оттенок, демонстрирующий, что его давно надо было заменить. Турбонаддув вышел из строя из-за нехватки смазки, из-за утечек моторный отсек покрылся слоем шлама и грязи.

Густое, черное, липкое масло смешано с металлической стружкой и уже не имеет своих смазочных свойств. У двигателя засорены масляные каналы, повреждены вкладыши коленвала, скорее всего, агрегат не подлежит ремонту - потребуется полная замена двигателя, что выльется в сумму более 10 тысяч долларов.

В самой компании Ford Motor говорят, что час холостого хода равен 40 км обычной езды. Кроме того, рекомендация производителя гласит, что у автомобиля который работает на холостых оборотах 6 часов в день, масло нужно менять каждые 30 дней. Вот почему Ford оснащает свои грузовики счетчиком моточасов.