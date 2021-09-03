Видео: водители внедорожников подали пример взаимовыручки в условиях ЧС

Наводнения или хотя бы небольшие паводки на реках в теплых засушливых Арабских Эмиратах случаются очень нечасто, поэтому сразу становятся испытанием для местной дорожной сети и личного транспорта.

Автовладельцы с удовольствием соревнуются в мощи и проходимости своих железных коней, а для скучающих обывателей на берегах разлившейся речки начинается сезон бесплатных шоу: один автомобиль лихо проедет водную преграду и не заметит, второму придется напрячь все его лошадиные силы, а третьего к радости зевак - я же говорил, что не проедет! я же говорил! - будут вытаскивать на буксире всем миром.

Прекрасный пример водительской взаимовыручки и молодецкой удали подали пользователям Сети безымянные водители внедорожников. Один неосторожно застрял посреди бурлящей после подъема воды речушки, второй въехал в бурлящую воду, которая почти доходила до лобового стекла, и таки вытащил бедолагу на сушу. И неважно, знакомый ли водитель застрял, односельчанин или случайно проезжавший мимо незнакомец, главное - быть за рулем человеком. Если в дороге с кем-то приключилась беда, а у тебя есть мощный автомобиль, буксирный трос и пара крепких рук - просто будь человеком.