Вышел мощный смартфон Xiaomi дешевле 15 тысяч рублей. Чем он хорош?

Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi 10 Prime - обновленную версию своего бюджетного флагмана Redmi 10.

Redmi 10 Prime. Фото: Xiaomi

Аппарат оснащен 6,5-дюймоваым ЖК-экраном с "глазком" селфи-камеры, разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. На боковой кнопке включения расположен сканер отпечатка пальца, разрешение фронталки составляет 8 Мп.

Redmi 10 Prime работает на базе процессора MediaTek Helio G88, имеет 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной, которую можно расширить благодаря слоту для карт microSD.

Основная камера включает в себя четыре модуля - базовый на 50 Мп, широкоугольный на 8 Мп (угол обзора 120 градусов), а также портретник и макро по 2 Мп каждый.

В отличие от младшей модели Redmi 10, новинка Prime оснащена аккумулятором не на 5000, а на 6000 мАч - по утверждению разработчиков, это обеспечивает сутки работы в режиме воспроизведения видео. Девайс поддерживает быструю зарядку 18 Вт через USB-C, обратную зарядку через кабель на мощности 9 Вт и работает под управлением оболочки MIUI 12 на базе Android 11. Приятный бонус - пыле- и влагозащита, а также разъем для наушников.

На индийском рынке стоимость Redmi 10 Prime составит 14499 рупий, или менее 14,5 тысячи рублей. Младшая модификация с 4/64 Гб памяти будет стоить 12499 рупий, или примерно 12,5 тысячи рублей.