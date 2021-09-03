"Заряженная" Lada Vesta добралась до Японии

Спортивный седан Lada Vesta Sport будут продавать в Японии, за это возьмется местная фирма Le Parnass, которая частным образом импортирует в Страну восходящего Солнца экзотические машины различных марок, в т.ч. российские Lada и УАЗы.

Как сообщается в Twitter Le Parnass, в ближайшее время на острова будет доставлен первый экземпляр Vesta Sport, за машину планируют просить 3,78 млн иен, т.е. в пересчете на рубли по текущему курсу 2,5 млн. Никакой подготовки специально для Японии проводить не будут - в страну ввезут обычную леворульную машину, купленную у владивостокского дилера Lada.

Под капотом Vesta Sport установлена форсированная версия 1,8-литрового бензинового мотора ВАЗ-21179. Доработанный двигатель отличается новыми распредвалами с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), повышенным давлением в топливной системе и оригинальной калибровкой контроллера. Мощность повышена со 122 до 145 л.с., крутящий момент - со 173 до 187 Нм. Двигатель агрегатирован с 5-ступенчатой механической коробкой передач Renault с тросовым приводом. Максимальная скорость Vesta Sport составляет 198 км/ч (у обычной Vesta 1.8 - 186 км/ч). Разгон с места до 100 км/ч - 9,6 секунды (-0,6 секунды).

Другие технические отличия от обычной Vesta включают пониженную на 31 мм подвеску, 17-дюймовые низкопрофильные колеса на легкосплавных дисках, более жесткие амортизаторы, мощные, полностью дисковые тормоза. Также под спортивный стиль вождения перекалиброваны настройки ESC.

Снаружи Vesta Sport отличается от стандартной машины стильным обвесом, который включает оригинальные бамперы, спойлер на крышке багажника и "юбки" на порогах. В переднем бампере есть нижний спойлер, в заднем - имитация диффузора. Расширенные передние крылья сделаны из пластика.

Модель выпускается мелкой серией с 2019 года автовазовским подразделением Lada Sport.

Сейчас Vesta Sport в России стоит от 1 209 900 рублей.