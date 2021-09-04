Американский миллиардер призвал россиян избавиться от доллара

Американский финансист и миллиардер, основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио призвал не накапливать активы в долларах США. По его словам, риски дисбаланса на финансовом рынке сейчас являются главными для американской экономики.

"Это сумасшедшая идея - держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная​​​. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить, что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации США", - заявил Далио в рамках просветительского марафона "Новое знание".

По его словам, сейчас на рынке облигаций сложилась чрезмерная концентрация рисков - Федеральная резервная система вынуждена массово продавать облигации, чтобы поддержать американскую экономику, при этом покупателями выступают либо другие страны, либо сама ФРС. В случае распродажи облигаций из-за низкой доходности возможен новый кризис, подчеркнул Далио.

"Произойдет обесценение наличных средств… Центробанки будут ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки. Но это окажет разрушительное влияние на рынки и экономику", - пояснил финансист, слова которого цитирует РИА Новости.

Миллиардер добавил, что восстановление экономического роста сейчас происходит за счет наращивания США госдолга.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил, что в случае нового кризиса из-за американского госдолга США может возникнуть цепная реакция дефолтов на других рынках и дефицит долларов в глобальной финансовой системе. При этом подобный сценарий приведет к росту курса доллара, поскольку американская валюта по-прежнему является защитным инструментом.