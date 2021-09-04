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Рубрика: Экономика

Американский миллиардер призвал россиян избавиться от доллара

Текст: Василий Кошкин
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Американский финансист и миллиардер, основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио призвал не накапливать активы в долларах США. По его словам, риски дисбаланса на финансовом рынке сейчас являются главными для американской экономики.

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"Это сумасшедшая идея - держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная​​​. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить, что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации США", - заявил Далио в рамках просветительского марафона "Новое знание".

По его словам, сейчас на рынке облигаций сложилась чрезмерная концентрация рисков - Федеральная резервная система вынуждена массово продавать облигации, чтобы поддержать американскую экономику, при этом покупателями выступают либо другие страны, либо сама ФРС. В случае распродажи облигаций из-за низкой доходности возможен новый кризис, подчеркнул Далио.

"Произойдет обесценение наличных средств… Центробанки будут ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки. Но это окажет разрушительное влияние на рынки и экономику", - пояснил финансист, слова которого цитирует РИА Новости.

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Миллиардер добавил, что восстановление экономического роста сейчас происходит за счет наращивания США госдолга.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил, что в случае нового кризиса из-за американского госдолга США может возникнуть цепная реакция дефолтов на других рынках и дефицит долларов в глобальной финансовой системе. При этом подобный сценарий приведет к росту курса доллара, поскольку американская валюта по-прежнему является защитным инструментом.

Экономика Финансы

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