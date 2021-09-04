Украина потерпит поражение через 6-12 часов после начала войны с Россией, полагают читатели болгарской газеты "Факти". Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи со стороны США потенциально могут быть причиной попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в "твердой поддержке территориальной целостности Украины" и предложил новую финансовую помощь в размере 60 миллионов долларов.

"На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале", - цитирует РИА Новости пользователя Честена циониста.

"Видимо, они считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию", - поддержал предыдущего комментатора Антитрол. "Украина - не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство", - отметил со своей стороны mi6osp.

Между тем обстановка на линии разграничения в Донбассе остается напряженной. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие за минувшую неделю, ранены трое мирных жителей, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, военные вели огонь по населенным пунктам, применяя артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, запрещенные минскими соглашениями.