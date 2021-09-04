Цеков отреагировал на отказ Киева соблюдать Минские соглашения

Отказ Киева от соблюдения Минских соглашений может обернуться серьезными проблемами. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев снялся с "крючка" Минских соглашений.

США и Украина считают, что ответственность за конфликт на Донбассе лежит исключительно на России, поэтому Минские соглашения не несут никакой силы. Подобная позиция была озвучена в ходе встречи президентов США и Украины, что и позволило Арестовичу делать такие громкие заявления, пояснил Цеков "Лента.ру". Однако, отметил сенатор, не Вашингтону решать судьбу соглашений, хотя он и взял на себя роль мирового жандарма.

Цеков посоветовал Украине посмотреть на Афганистан и другие страны, чей пример показывает, что вмешательство США заканчивается "страданиями" народа. Украинцы уже пострадали от вмешательства американской стороны. Политик назвал Вашингтон провокатором, лишь разжигающим конфликт.

Власти Украины не делают главного - не предоставляют особый статус Донбассу и не вводят соответствующие изменения в конституцию. "Нельзя сначала подписывать документы такого уровня, а потом отказываться от своих слов", - резюмировал Цеков.

Ранее на заявление Киева иронично ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова Арестовича она сравнила с мыслями рыбы, лежащей на сковороде, которая радуется, что удачно снялась с крючка. А глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, назвал заявление Арестовича некомпетентным. Слуцкий напомнил, что Минским соглашениям нет альтернативы, Киев фактически затягивает их реализацию.