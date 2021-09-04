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Рубрика: Власть

Захарова ответила на заявление Киева о снятии с "крючка" Минских соглашений

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова советника киевской делегации в трехсторонней контактной группе и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Ранее он заявил, что Украина снялась с "крючка" Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, назвав это прорывным достижением.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Это высказывание Захарова сравнила с мыслями рыбы на сковороде. "Вот это я удачно снялась с крючка, прорвалась, огромное достижение", - подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет", написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне на это заявление Киева отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, назвав его некомпетентным. Слуцкий напомнил Арестовичу, что Минским соглашениям нет альтернативы, Киев фактически затягивает их реализацию. На деле находится "на крючке" западных стран. "Матчасть у Арестовича явно хромает, - отметил Слуцкий. - И это вдвойне печально, учитывая его прямое отношение к украинской делегации в контактной группе".

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что украинские власти вместо того, чтобы выполнять Минские соглашения, занимаются "словесной эквилибристикой". По его словам, подобное поведение Киева демонстрирует его намерение искусственно сохранять и наращивать антироссийскую риторику для того, чтобы Запад продолжил его поддерживать.

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