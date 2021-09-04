Какой годовой пробег можно считать идеальным для автомобиля

Покупая подержанный автомобиль, мы первым делом смотрим на одометр и соотносим эти показатели с возрастом машины. Однако о фактическом состоянии транспортного средства сигнализируют не только эти параметры. Так на что же еще следует обратить внимание?

Состояние транспортного средства не всегда зависит от его возраста и количества пройденных километров.

Следует принимать во внимание также страну, где автомобиль эксплуатировался большее количество времени, условия и режим эксплуатации, количество владельцев и их манеру езды, наличие случаев ДТП, тип автомобиля и его общее состояние. Список вводных, как вы понимаете, далеко не полный, однако как минимум эти параметры следует учесть.

Чем хорош и плох "средний" пробег

На первый взгляд идеальным вариантом для покупки выглядит автомобиль, владелец которого в течение нескольких лет проезжал в год от 15 тыс до 20 тыс. км. В теории это действительно так, однако при покупке стоит непременно выяснить, в каком режиме преодолевались эти километры.

Если речь идет о режиме дом-дача или дом-работа-дача, вам повезло, такой авто, вероятнее всего, будет свежим, и его можно смело брать, даже если он не слишком молод. Другое дело - когда машина эксплуатировалась исключительно в городских пробках или, того хуже, на бездорожье или разбитых загородных трассах. Типичный для мегаполиса алгоритм езды "газ-тормоз" крайне негативно влияет на многие системы автомобиля. Страдают прежде всего двигатель, трансмиссия и тормозная система. При езде же по "пересеченке" и ямам, понятное дело, основной удар принимает на себя подвеска.

Чем плох автомобиль с пробегом "такси"

Машина с пробегом в несколько сотен тысяч километров с большой степенью вероятности работала в режиме такси или, как вариант, на ней совершались регулярные поездки из загородной резиденции в городской офис и обратно.

Минусы такого варианта также очевидны. У машины, отходившей, к примеру, три - четыре сотни километров, многие узлы и расходники по сути полностью исчерпали свой ресурс. Это, впрочем, не означает, что покупать бывшие "таксомоторы" не стоит. Стоит. Но нужно понимать, что с среднем за год такая машина пробегает порядка 100 тыс. км.

Поэтому брать даже пятилетний "таксомотор" - не вариант. К тому же, чем больше езды, тем, как известно, больше аварий. Практически наверняка такие авто будут битыми, с потертыми сиденьями и поцарапанными или треснувшими лобовыми стеклами. В любом случае, вам следует с четкостью выяснить, как и когда такая машина обслуживалась, какое масло в нее заливали и какие расходники и запчасти ставили. В противном случае от покупки лучше отказаться.

Чем плох минимальный пробег

Нередко в онлайн-магазинах можно увидеть предложения такого рода. "Пробег 30 тыс км. при возрасте машины пять лет. Жена ездила в магазин или на дачу". Или, скажем, такой вариант - "продаю машину отца, пенсионера, водил от случая к случаю, побег 15 тыс. км". Если даже такие послания не обман, и пробег не был скручен, с покупкой не стоит спешить. Ведь если машина не ездит, а по большей части стоит в гараже, это также негативно сказывается на ее техническом состоянии.

У машин, которые проводят большую часть своей жизни в гараже или во дворе, с большой степенью вероятности будет не в лучшем состоянии аккумулятор. Ведь после того как выключается зажигание, сигнализация, борткомпьютер, электронный блок управления и другие устройства продолжают поглощать "микротоки".

Причем процесс разрядки батареи многократно ускоряют зимние морозы. Если машина продолжительное время стоит без движения под лучами солнца, страдает ЛКП и резина, причем речь идет не только о покрышках, но также щетках стеклоочистителя и элементах салона.

Кроме того, при стекании моторного масла в поддон в ходе простоя пересыхают сальники и уплотнительные резинки. Активизируется также процесс коррозии металла кузова. Само собой, деградируют и топливо, и моторное масло. Поэтому, если сразу поехать на машине, долгое время стоявшей на приколе, то здоровья силовому агрегату и топливной системе это точно не прибавит.

Как не ошибиться при покупке

При покупке подержанного автомобиля гораздо важнее выяснить подноготную эксплуатации машины, а не формально смотреть на ее пробег и возраст. Не будет лишним проверить "кандидата" на реальный пробег, обратившись в дилерский центр.

К слову, если с одометром (будь он механический или электронный) "химичили", продавец наверняка откажется от такой процедуры. Косвенными признаками "перепробега" (например, если продают машину, работавшую в такси со скрученным километражем), будет состояние сидений, ремней безопасности (в том числе и задних), порогов, лобового стекла и переднего бампера. Солидное количество потертостей, сколов и вмятин должны заставить вас забить тревогу.

Вывод

В целом можно рекомендовать к покупке автомобили с пробегом максимум 75 тыс. км. в возрасте до четырех - пяти лет. При этом для машин, которые никогда не видели пробок, допустим средний годовой пробег в размере 15 тысяч километров.

Покупая такую машину, вы можете рассчитывать не только на то, что ключевые узлы не выйдут из строя в самый неподходящий момент, но также, что автомобиль не будет бренчать и скрипеть на неровностях, его подвеска будет нормально отрабатывать дорожный брак, обороты двигателя не будут плавать, и он не станет требовать экстренного долива масла.

Продавцам же можно посоветовать менять машину до того, как она пройдет 100 тыс. км. Если вы ездите много, авто не успеет сильно упасть в цене за два-три года эксплуатации, многие технические проблемы можно будет решить ремонтом по гарантии, а цена продажи ввиду "детского" возраста автомобиля будет выгодной для продавца.