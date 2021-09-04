Кроссоверы, которые почти не ломаются. "Корейцы" наступают

Надежность автомобиля - пожалуй, главное, что беспокоит потенциального покупателя. А если речь идет о кроссоверах или внедорожниках, изначально предусматривающих более высокие нагрузки, тем более важно понимать, сколько времени может прослужить та или иная модель. Настраиваясь на покупку, всегда будет полезно познакомиться с актуальными рейтингами и обзорами. Они меняются год от года, но тенденции отслеживаются. Совместно с экспертами "Авито Авто" рассказываем о самых надежных SUV.

Увы, абсолютное большинство таких исследований проводится за рубежом. Российская пресса, как правило, лишь цитирует иностранные обзоры и информирует о лауреатах очередных наград, или особо знаковых неудачниках. А значит, имеет смысл ознакомиться с рейтингами зарубежными. При этом нужно понимать и учитывать, что спецификации для различных рынков могут значительно отличаться.

США: "азиаты" отодвигают "европейцев"

США - задающий тон автопроизводителям во всем мире, огромный и достаточно сильно отличающийся от российского рынок. А также - невероятное количество всяческих публикуемых рейтингов, обзоров, дайджестов. Но, если вглядеться повнимательнее, то почти всё в итоге сведется к обработке нескольких базовых исследований, проводимых серьезными маркетинговыми агентствами или издательскими домами.

Один из безусловных лидеров среди таких "базовых" - агентство исследования рынка J.D.Power&Associates, которое проводит оценки надежности автомобилей уже более 30 лет. Для желающих самостоятельно покопаться в первоисточниках уточним: речь об исследовании J.D. Power VDS (Vehicle Dependability Study). Есть еще исследование IQS (как и много других), но оно посвящено несколько иному - оценке качества новых автомобилей, возраст которых не превышает нескольких месяцев.

Подход к VDS у J.D. Power очень серьезный: опрашивается более 80 тысяч владельцев автомобилей с трехлетним сроком эксплуатации, выявляются претензии и поломки, и по ним уже сводится статистика. В итоге формируется внушительная база данных, которую многочисленные издания уже и используют для самой разнообразной аналитики. Поэтому сейчас можно найти такие "вторичные" рейтинги по моделям самых разных прошлых годов. Приведем отдельные примеры, относящиеся именно к категории SUV - кроссоверам и внедорожникам. Причем модели, которые не представлены на российском рынке - сразу исключим. А таких, как вы понимаете, в США немало.

Великолепные результаты практически во всех рейтингах и по большинству годов демонстрирует Toyota Land Cruiser. Toyota и родственный премиальный бренд Lexus вообще весьма солидно представлены в списках наиболее надежных: непосредственно Land Cruiser и рамный Land Cruiser Prado с его премиальным "родственником" Lexus GX460, Highlander, RAV4, C-HR, Lexus RX 350… Если дополнить этот список знакомыми российским автомобилистам только по ввезенным подержанными 4Runner, Sequoia и Tundra, и практически незнакомыми Avalon и Highlander Hybrid - этого будет более чем достаточно, чтобы понять, что в плане надежности Toyota/Lexus демонстрируют себя на высоте во всех сегментах, где представлены.

Из других японских моделей неплохих результатов в рейтингах надежности добились Subaru Crosstrek (в России известный как Subaru XV) и Honda CR-V.

Всё увереннее в последние годы проявляют себя корейские бренды Hyundai Motor Group - Hyundai, Kia и Genesis. Они ощутимо потеснили самых именитых конкурентов в рейтингах надежности и демонстрируют все более высокие результаты. Kia Sorento (для американского рынка он производится в США) и Hyundai Tucson достаточно давно закрепились на высоких позициях и в этом году повторили успех. Очень неплохо зарекомендовали себя Hyundai Santa Fe и Kia Soul, отметился в рейтинге Kia Sportage 2019 года. Так что и здесь обратить внимание на "мнение американской общественности" вполне не помешает.

А какое мнение в "Новом Свете" сложилось о надежности моделей европейских? Тут чаще всего положительно упоминаются Volkswagen Tiguan и Audi Q3, а также BMW X3 и Mini Cooper Countryman. А еще - Buick Encore. Предчувствую удивленный вопрос читателя - мы же договаривались не упоминать "исключительно американские" автомобили? Но ответ прост: это лишь североамериканский "бейдж-инжиниринг" не так давно весьма популярного у нас и вполне еще доступного Opel Mokka. А о "Мокке" мы еще сегодня вспомним.

Европа. Такой разный "патриотизм"

Рынок Германии - важнейший в Европе. Здесь автомобилисты традиционно "патриотичны" - любят и всячески нахваливают "свои", немецкие модели. А строгий техосмотр TUV позволяет формировать с немецким порядком такие детальные базы данных по отказам, что изучать их можно очень долго. Но если говорить об общих оценках, то за надежность автомобилисты Германии патриотично-высоко ценят Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan и Audi Q2, но вполне уважительно оценивают и Mazda CX-3.

Солидаризируясь с американцами, немецкая специализированная пресса отмечает значительный рост качества модельного ряда Hyundai и Kia. А вот в отношении надежности весьма любимых в России Renault Duster (в Германии представлен как Dacia Duster) - пренебрежительно цокают языком, мол "беда-беда!".

На европейских рынках J.D.Power & Associates с 2014 года тоже проводит свои исследования, хотя масштаб их здесь не столь широк. К примеру, в Германии в этих опросах участвует около 12-15 тысяч респондентов. Кстати, в последнем "доковидном" исследовании 2019 года самыми надежными SUV признаны Mazda CX-5 и Kia Sportage.

Британский рынок не огромен, но имеет высочайшую культуру автомобилизма. Британский автовладелец исторически избалован и требователен. А патриотизм не мешает весьма язвительно оценивать качество продукции даже культовых "своих", британских марок. Иногда диву даешься, когда, к примеру, в "топе" сомнительного рейтинга "самые ненадежные автомобили" может оказаться сразу три разных Land Rover. Ну вот за что ж они их так! Но к мнению британцев стоит прислушаться, пожалуй, именно из-за его критичности.

И… обнаружить изрядное единодушие! Рейтинги надежности AutoExpress и CarBuyer имеют разную шкалу оценки, но результат схож до идентичности. Первые два издания отдают безусловное лидерство в плане надежности шведскому Volvo XC40. Кстати, по американским оценкам этот компактный кроссовер не то чтобы "затерялся в середняках", но до лидеров не дотягивает. В первой британской десятке вновь не без "тойотовской" продукции, тут заняли свои строки Lexus RX и NX, и Toyota C-HR. Помимо Subaru XV в десятку (даже с чуть более высоким результатом) попадает и Subaru Outback. Из не встречавшихся в Америке японских "имен" - Mazda CX-5 (привет, Германия!). А вот "европейцы" представлены всего парой моделей - Peugeot 3008 и компактным Seat Arona.

Рейтинг журнала WhatCar несколько удивляет своим делением на сегменты (с каких это пор Ford Kuga стал "большим кроссовером"?) и заметно более благосклонен к "европейцам". Из "японцев" - только Mazda, зато и СХ-3, и CX-5 - каждая в своем сегменте. А вот из производителей "Старого Света" в рейтинг вошли многие. Здесь Volkswagen T-Roc (родственный Seat Arona) и Porsche Macan, Mercedes-Benz GLE и Audi Q3, Skoda Karoq и Kodiaq, BMW X1 и бензиновый (что оговорено особо) Ford Kuga. С американскими рейтингами пересекается одна - Mini Cooper Countryman. Впрочем, нет - две! Ведь Vauxhall Mokka - это тот же Buick Encore и Opel Mokka. Снова "бейдж-инжиниринг".

История исследований вездесущих J.D.Power & Associates здесь тоже была приостановлена пандемией. И классификация по размерности автомобилей тоже своеобразна. По итогам "доковидного" 2019 года среди "компактных SUV" лучшая тройка VDS - Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 и Honda CR-V. А среди "маленьких SUV" - едва ли не чаще всех упоминавшийся сегодня Vauxhall Mokka (он же Opel Mokka), Peugeot 2008 и Nissan Juke. Масштабы исследования тут тоже пока были относительно скромны - 11 530 респондентов.

И все-таки вернемся-ка в Россию

Как мы уже говорили, в России широкомасштабными исследованиями надежности, увы, не занимаются даже лидеры исследований автомобильного рынка. Анализ же обзорных материалов позволяет выделить уже знакомые модели: Toyota Land Cruiser и RAV4, Lexus RX, Honda CR-V и Opel Mokka, Kia Sportage и Mazda CX-5, Skoda Kodiaq.

Как можно заметить, в контексте надежности речь всегда идет не о новинках авторынка. Чтобы зарекомендовать себя надежным - нужно время. И тут есть одна "народная мудрость", подтвержденная не столько статистикой, сколько опытом.

Когда появляется новое поколение модели, пусть даже если прежнее проявило себя сверхнадежным - место для недоработок всё равно остается. Поэтому достаточно разумно дождаться если не рестайлинга (который происходит сейчас примерно через 2-3 года и является глубокой "работой над ошибками"), то хотя бы обновления модельного года. Таковые проходят зачастую негромко, но именно на этой стадии и может быть проведено весьма полезное устранение "детских болезней". И, если вы собираетесь остаться с автомобилем надолго, а не на условные "три года до конца гарантии" - то этот год после появления нового поколения выждать имеет смысл.

И, конечно, прихватить с собой в салон немного везения. Нельзя подойти к новому автомобилю и быть убежденным, что именно он окажется "самым надежным". Более того, всегда найдется владелец, которому и "завсегдатай рейтинга" сможет попортить немало крови. Пусть этим невезучим владельцем окажетесь не вы.