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04.09.2021 14:58
Рубрика: Культура

Лучшие записи российский академической музыки получили премию "Чистый звук"

Текст: Наталья Лебедева
В Москве на сцене Школы современной пьесы в пятницу, 3 сентября, прошла торжественная церемония награждения II Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки "Чистый звук". Экспертное жюри определило лучших в восьми номинациях: "Опера", "Хоровые произведения", "Оркестровая музыка", "Камерная вокальная музыка", "Камерная инструментальная ансамблевая музыка", "Камерная инструментальная сольная музыка", "Реставрация архивных аудиозаписей", "Смешанная номинация (сборник аудиозаписей с разным составом исполнителей)".

По словам гендиректора Российского музыкального союза - учредителя премии - Александра Клевицкого, премия "Чистый звук" восстанавливает справедливость и обращает внимание не только на прекрасную музыку и тех, кто ее играет, но и на тех, кто часто остается за кадром, но чья работа не менее важна. "Незримые участники произведения - звукорежиссеры - всегда были обделены вниманием. Наша премия открыла этих замечательных людей", - отметил он.

Фото: Фонд Валерия Гергиева
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В номинации "Опера" победил проект Octavia. Trepanation Дмитрия Курляндского от лейбла Fancymusic. Лучшим "Хоровым произведением" стал релиз "Русское Рождество. Русская хоровая музыка от строчного пения до XX века" Московской консерватории. В номинации "Оркестровая музыка" высокой наградой была отмечена запись Российского государственного музыкального телерадиоцентра "Возрождаем наследие русских композиторов. Леонид Половинкин". В этой же номинации был отмечен диск "Чайковский - 2020" от Sony Music Entertainment Russia, исполненный Александром Сладковским и Государственным оркестром Республики Татарстан.

Московская консерватория получила награду в номинации "Камерная вокальная музыка" за запись романсов Сергея Рахманинова. Релиз Павла Карманова "Музыка для Алексея Любимова" от "Мелодии" стал лучшим в категории "Камерная инструментальная ансамблевая музыка". В сольной номинации победил - "Звуковой обзор 2/6" фирмы "Мелодия",

За реставрацию архивных аудиозаписей, как сообщает ТАСС, награждена фирма "Мелодия" с работами "Шостакович играет Шостаковича" (лауреат I степени) и "Николай Каретников. В смешанной номинации победил релиз Toccata Classics "Герман Галынин. Первая полная антология камерно-оркестровых партитур и струнно-смычковых ансамблей".

В этом году организаторы премии получили более 150 заявок от российских и зарубежных правообладателей. На финальном этапе лучшие релизы выбирало жюри под председательством композитора, народного артиста России Александра Чайковского. Среди членов жюри - гендиректор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов; директор звукозаписывающей компании Polyhymnia International Эрдо Грут; генеральный секретарь Немецкого музыкального совета Кристиан Хеппнер; приглашенный дирижер Урал Оперы Оливер Дохнаньи; джазовый пианист, народный артист России Даниил Крамер и многие другие. Эксперты оценивали содержание и качество аудиозаписи, художественный уровень исполнения и интерпретации музыки.

Члены жюри подчеркивают, что "Чистый звук" является совершенно уникальным конкурсом. "Во-первых, он посвящен целиком классической музыке, включает много номинаций и дает возможность обратить внимание слушателя на самые разнообразные релизы, свежайшие записи российских исполнителей, композиторов, звукорежиссеров, - рассказывает член жюри, звукорежиссер, профессор ВГИК Мария Соболева. - Во-вторых, это не узкоспециализированный исполнительский, композиторский или звукорежиссерский конкурс, здесь побеждает творческая команда, которая создала лучший музыкальный результат. Общий уровень конкурса этого года сильно вырос. Работы настолько сильные, что порой было очень сложно принимать решение, выставляя баллы".

Справка "РГ"

Премия "Чистый звук" вручается раз в два года. Первая церемония награждения состоялась в октябре 2019 года. Проект направлен на развитие отечественной композиторской школы, индустрии звукозаписи и музыкальной культуры в целом.

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