Marvel официально признала Шан-Чи новым Мстителем

Задолго до выхода фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" фанаты кинокомиксов гадали, какую дальнейшую судьбу готовит Marvel для первого в своей киновселенной супергероя-азиата.

После финальной битвы с Таносом все основные члены Мстителей по разным причинам вышли из строя, и наиболее вероятным выглядел вариант, что студия будет строить новый супергеройский союз во главе с персонажем Симу Лю, тем более что в оригинальных комиксах он участвовал во многих объединениях: "Героях по найму", "Защитниках", "Агентах Атласа" и т.д.

Но на YouTube после премьеры вышел промо-ролик, в котором открытым текстом Шан-Чи называется новым Мстителем. Вряд ли нужно уточнять, что для Marvel эта команда - культово-ультимативная. Тот же Человек-паук Тома Холланда смог стать ее полноправным участником только в третьем фильме - и то в силу чрезвычайных обстоятельств.

С нашей рецензией на киноленту "Шан-Чи и легенда десяти колец" можно ознакомиться здесь.