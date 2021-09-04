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Рубрика: Общество

Минпросвещения: Школьников не будут принуждать к вакцинации от COVID-19

Учеников, которые достигли 18 лет, не будут принуждать к обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом ТАСС заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. По его словам, "детей никто ни к чему принуждать не будет". О недопуске непривитых школьников к урокам также речи быть не может.

Фото: Олег Укладов / Комсомольская правда
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"Мы сегодня имеем значительный процент привитых среди педагогов и учителей в школе", - сообщил Бугаев, добавив, что это говорит о высоком гражданском долге и гражданской позиции учительского сообщества. Он подчеркнул, что в целом вакцинация от коронавируса - это правильный выбор. Представители педагогического сообщества несут ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за тех детей, с которыми работают. "Но это прежде всего внутренний выбор и решение человека, никто никого ни к чему не принуждает", - подчеркнул Александр Бугаев.

Все противоэпидемические требования в российских школах в новом учебном году не будут отменены. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Каждый класс будет иметь свой отдельный кабинет. Кроме того, ученикам придется посещать столовые по расписанию, чтобы дети меньше контактировали друг с другом из разных классов. "Остаются и "утренние фильтры", чтобы дети с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью не проходили в школу", - отметила она.

Общество Здоровье Общество Образование Правительство Минпросвещения Вакцинация от коронавируса

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