На черноморском побережье России начался бархатный сезон

Бархатный сезон начался на черноморском побережье России, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, сезон принято называть "бархатным", когда температура воды примерно совпадает с температурой воздуха. "На черноморском побережье, в Туапсе, Сочи, температура воздуха ниже нормы. Сейчас там около 25 градусов. Это означает, что начался бархатный сезон, поскольку температура воды тоже такая - 25-26 градусов", - уточнил синоптик.

Кроме того, немаловажно комфортное сочетание температурного режима, отметил Вильфанд. Он привел в пример район Белого моря, где температура воды и воздуха одинакова и равняется 10-12 градусам, отметив, что назвать это бархатным сезоном нельзя.

Ранее Вильфанд заявил, что бархатный сезон на юге продлится весь сентябрь и захватит первую декаду октября.