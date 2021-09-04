Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.09.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Насколько 95-й бензин экономичнее 92-го

Текст: Борис Захаров
Какой бензин заливать - 92-й или 95-й? От таких вопросов буквально ломятся поисковые сайты. Расставим окончательные точки над i в этой проблеме с учетом внедрения все более передовых технологий производства топлива, а также выясним, какой бензин выйдет для водителей экономичнее.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В головах многих водителей засел стереотип - если автопроизводитель допускает заливать в автомобиль как 95-й, так и 92-й бензин, то предпочтение непременно следует отдать более высокооктановому, хотя бы потому, что в этом случае будет обеспечена максимальная производительность и экономичность силового агрегата.

Фото: iStock
Страховщики составили новый рейтинг самых угоняемых машин

Так действительно было примерно до начала "нулевых", когда на отечественных топливных заводах выпускалось горючее без кислородосодержащих добавок МТБЭ. На тот момент двигатели, работающие на 95-м топливе, давали прибавку в экономичности в 2-3% в сравнении с употреблением бензина АИ-92.

Что происходит сегодня? В последние годы практически все российские производители топлива провели модернизацию производства. Топливо стало более экологичным, и октановое число повышается сегодня, как правило, не путем добавления специальных добавок-антидетонаторов (так из Аи-76 можно легко получить Аи-92, а из Аи-92 - Аи-95), а метилтретбутилового эфира (МТБЭ). МТБЭ характеризуется высоким октановым числом и нетоксичностью. Для справки: при добавлении 10-15% МТБЭ в состав бензина рост октанового числа составляет порядка 6 - 12 единиц.

При несомненных плюсах новых высокоэкологичных и высокоэффективных бензинов, созданных добавлением кислородосодержащих добавок МТБЭ, они имеют и известные недостатки. В частности, у МТБЭ высокая летучесть, соответственно такие компоненты могут активно испаряться из бензина в жаркую погоду.

Что происходит в итоге? Правильно - машина будет терять мощность, если постоит без движения неделю-две из-за снижения октанового числа. Собственно, многие наверняка лично испытали эффект такого испарения, когда после возвращения из командировки или отпуска сели в стоявший на приколе автомобили, а он, как говорят - "не едет", "тупит" при разгоне.

Иными словами, в большинстве случаев топливо АИ-95 не даст вашему автомобилю ощутимой прибавки в мощности и экономичности в сравнении с 92-м бензином. И тем не менее, многое еще зависит от того, под какое топливо на заводе калибруют двигатель. Возьмем для примера кроссовер Renault Arkana. Для машин с 1,3-литровым бензиновым 150-сильным турбомотором испанской сборки, имеющим непосредственный впрыск, 95-й бензин рекомендован, а 92-й, удовлетворяющие нормам Евро 5, - допускается. О чем это говорит? О том, что аркановский "движок" специально адаптирован к эксплуатации на бензине АИ-92 при степени сжатия 10,6:1. Иными словами, наилучшие показатели по экономичности и отдаче турбомотор не продемонстрирует, но и потери в мощности будут минимальными - максимум 0,5-1%.

Фото: Александр Корольков
Водителей в городах больше не предупредят о камерах

Другое дело, когда вы заливаете 92-е топливо в двигатель, к примеру, Mazda CX-5 второго поколения, который на езду на низкооктановом бензине попросту не рассчитан из-за чрезвычайно высокой степени сжатия (14:1). Соответственно, 92-й бензин 2-литровый 150-сильный движок попросту погубит, причем достаточно быстро. А именно силовой агрегат начнет серьезно страдать от детонации при работе под нагрузкой, и никакие углы опережения зажигания разницу в октановом числе в данном случае не компенсируют. В результате повышенных нагрузок на мотор образуются царапины на внутренних стенках цилиндров, в перспективе - оплавятся поршни, спекутся кольца, потеряют форму шатуны. Также из-за использования нерегламентированного топлива быстро выйдет из строя каталитический нейтрализатор.

Отсюда вывод. Если для вашего автомобиля допустимо использование как 92-го, так и 95-го бензина, использовать первый допустимо, мирясь с совсем незначительной потерей мощности и экономичности при езде в динамичной манере. В то же время, если рекомендовано топливо не ниже АИ-95, а степень сжатия соответственно высока (выше 10), рисковать не стоит. Игра в данном случае явно не стоит свеч. Тем более, что при поломке выяснится, что вы заливали в автомобиль топливо, которое не регламентировано производителем, дилер будет вправе отказать вам в гарантийном ремонте.

#бензин