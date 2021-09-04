Появилось видео с падением грузовика с эстакады в Москве

Падение грузовика с эстакады в Москве попало на видео. Запись опубликовал телеграм-канал столичной прокуратуры.

На кадрах видно, как грузовая машина вместо того, чтобы ехать по своей полосе, продолжает движение прямо, пробивает ограждение и летит вниз. Только чудо спасло водителей и пассажиров двух легковушек, которые проехали это место за мгновение до ЧП.

В результате падения пострадал только 39-летний водитель КамАЗа. Он госпитализирован.

"После выяснения всех обстоятельств и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о проверке организации, в которой работал водитель, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о режиме труда и отдыха, а также предрейсовом осмотре водителей", - сообщает прокуратура.

В свою очередь, столичное управление ГИБДД сообщило, что, по предварительной версии, водитель КамАЗа не справился с управлением. Он получил перелом позвоночника и многочисленные переломы костей. В больницу его доставили в тяжелом состоянии.

Движение по Ленинградскому шоссе в сторону центра перекрыто.