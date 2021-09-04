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04.09.2021 22:12
Рубрика: Культура

Тилль Линдеманн выступил на Красной площади

Текст: Игорь Елков
Фото: Сергей Михеев
Вечернее представление фестиваля "Спасская башня" началось в 20.00. Тилль Линдеманн выступал в программе 10-м по счету: после зажигательного мини-карнавала, которое устроили гости из Мексики, и выступления "преображенцев" (оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка).

Впрочем, "преображенцы" и после завершения своей программы остались на площади. К ним присоединились еще два военных коллектива: Показательный оркестр МЧС России и Оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения войск нацгвардии.

Фото: Сергей Михеев/РГ
На "Спасской башне" выступил "Хор Турецкого"

Линдеманн исполнил песню "Любимый город" на русском языке. Сказать, что публика приняла его восторженно - не совсем верно. Супервосторженно. Трибуны буквально взорвались аплодисментами, которые перешли в продолжительные овации. Тилль в белоснежном пиджаке смотрелся степенно и достойно, уходил под очередной взрыв эмоций в одном строю с российскими военными музыкантами.

Затем на площадь последовательно вышли участники из Белоруссии, дали жару ВДВ, сорвали аплодисменты катарцы: оркестр армии (полицейский оркестр Катара выступает в начале представления) и рота почетного караула.

И затем небо над вечерним Кремлем опять взорвал высокий вокал. В сопровождении Центрального военного оркестра Тамара Гвердцители спела "Молитву" ( ее она исполняет каждый фестивальный день), а также "Рье дорьен" на французском. Эту песню мы привыкли слышать в исполнении талисмана "Спасской башни" Мирей Матье.

Из-за пандемии Мирей не прилетела, но душой она на Красной площади.

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