Тилль Линдеманн выступил на Красной площади

Впрочем, "преображенцы" и после завершения своей программы остались на площади. К ним присоединились еще два военных коллектива: Показательный оркестр МЧС России и Оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения войск нацгвардии.

Линдеманн исполнил песню "Любимый город" на русском языке. Сказать, что публика приняла его восторженно - не совсем верно. Супервосторженно. Трибуны буквально взорвались аплодисментами, которые перешли в продолжительные овации. Тилль в белоснежном пиджаке смотрелся степенно и достойно, уходил под очередной взрыв эмоций в одном строю с российскими военными музыкантами.

Затем на площадь последовательно вышли участники из Белоруссии, дали жару ВДВ, сорвали аплодисменты катарцы: оркестр армии (полицейский оркестр Катара выступает в начале представления) и рота почетного караула.

И затем небо над вечерним Кремлем опять взорвал высокий вокал. В сопровождении Центрального военного оркестра Тамара Гвердцители спела "Молитву" ( ее она исполняет каждый фестивальный день), а также "Рье дорьен" на французском. Эту песню мы привыкли слышать в исполнении талисмана "Спасской башни" Мирей Матье.

Из-за пандемии Мирей не прилетела, но душой она на Красной площади.