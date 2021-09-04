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04.09.2021 04:35
Рубрика: Происшествия

Ущерб от паводков в Приамурье составит более 9 млрд рублей

Текст: Дина Непомнящая

Более девяти миллиардов рублей составит общая сумма ущерба от первой и второй волн паводка в Амурской области. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

Фото: mchs.gov.ru
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"6,2 миллиарда рублей - это первая волна, это уже подтвержденный и четко посчитанный ущерб, по второй волне рассчитываем, что это будет порядка трех миллиардов рублей", - цитирует слова главы Приамурья ТАСС.

Орлов пообещал, что окончательно ущерб будет подсчитан к концу следующей недели. Уже сейчас известно, что за две волны паводков были повреждены примерно 1,5 тысячи домовладений, 488 километров дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Пострадавшими признали 12 тысяч жителей области.

При этом стоит отметить, что регион по-прежнему находится под влиянием стихии. Там действует режим ЧС федерального характера.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Паводки в России

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