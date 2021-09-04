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Рубрика: Власть

Глава "Роскосмоса" пригласил Владимира Путина на запуск с космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный в Амурской области. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил главу государства посетить любой пуск с Восточного.

Фото: "Роскосмос"
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Путин осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара", ознакомился с макетом космического корабля "Орел", который изготавливает РКК "Энергия". Рогозин также представил разработанный совместно с Росатомом транспортно-энергетический модуль.

Глава "Роскосмоса" рассказал о строительстве нового аэропортового комплекса на Восточном, показал как будет выглядеть терминал, который появится на космодроме чуть позже. "Приглашаю вас на пуск - любой", - сказал Рогозин, демонстрируя главе государства макет стартового комплекса "Союз". "В этом году мы провели пять пусков, шестой пуск у нас в этом году будет 14 октября", - цитирует ТАСС главу "Роскосмоса". Он также добавил, что "Союз-2" в модернизированной версии "еще лет 9-10 полетает точно", а на смену ему придет возвращаемая многоразовая ракета.

Напомним, рабочая поездка президента России на Дальний Восток началась 1 сентября. После посещения Владивостока и участия в VI Восточном экономическом форуме, Владимир Путин отправился в Амурскую область. В Благовещенске президент вручил награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах.

В регионах Власть Власть Работа власти Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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