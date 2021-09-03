Путин выступил на Восточном экономическом форуме. Главное

На Курилах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот. Бизнес, работающий на островах, будет на 10 лет освобожден от уплаты налогов на прибыль, на имущество, а также земельного и транспортного налогов. Также на территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Такие возможности получат как российские, так и зарубежные инвесторы. Режим налоговых льгот не будет распространяться только на высокодоходные виды деятельности: добычу углеводородов, вылов рыбы, производство подакцизных товаров

Программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока планируется расширить. "Есть предложение расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счет других категорий и других специалистов нужных на Дальнем Востоке" - сказал Путин и добавил, что в самое ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен.

Путин заявил о необходимости запуска масштабной программы обновления городов Дальнего Востока.

Расходы на здравоохранение ДФО будут увеличены более чем на 6 млрд рублей в год. Прежде всего эта мера коснется отдаленных и малонаселенных районов.

Скоро начнется обновление почтовых отделений на Дальнем Востоке. Пилотные проекты стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии.

Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений. По словам президента, отсутствие мирного договора между странами - это "нонсенс". Японские партнеры постоянно меняют свою позицию, а Москва не получила гарантий от Токио, что силы США не будут размещены у границ РФ.

Восстановление отношений РФ и Украины должно состояться "чем раньше, тем лучше". Сегодняшняя ситуация, по словам президента, ненормальная и неестественная.

РФ не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Саму ситуацию, произошедшую в Афганистане после вывода войск США президент назвал катастрофой.

Владимир Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса. Важно, отбросив политизацию, бороться с вирусом и его последствиями.

Президент признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму. Но в конечном счете они сами примут решение.

Путина не задела ситуация со школьником, который поправил его во время разговора об истории. Путин признался, что она его только порадовала. "Будущее России в надежных руках", - сказал президент.

Путин не исключает проведение Олимпиады в России в 2036 году, в том числе и на Дальнем Востоке.