Путин заявил о расчетах на полное восстановление отношений с Украиной

Чем раньше Россия полностью восстановит отношения с Украиной, тем лучше, считает президент РФ Владимир Путин. Со временем это произойдет, уверен он. Отвечая на вопрос об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума, российский лидер отметил, что пока украинские власти идут на поводу у националистов.

Модератор мероприятия спросил, может ли однажды приехать на какой-либо масштабный российский форум президент Украины Владимир Зеленский.

"Конечно, я очень на это рассчитываю. Почему бы и нет, - заметил Путин. - Потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной".

Он считает, что рано или поздно это произойдет. "А лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше, в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - добавил президент.

"Если президент Зеленский будет избран и реальную свою политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да", - продолжил Путин.

Однако на практике все происходит наоборот, констатировал российский лидер. По его словам, уже не одно поколение украинских политиков приходит к власти с лозунгами на тему восстановления отношений с Россией. Потом же эти госдеятели "беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику в совершенно другом направлении".

Президент высказал мнение, что это происходит под давлением националистов, и создается впечатление, что лидеры "после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества". В результате они работают на удовлетворение их амбиций, резюмировал Путин.