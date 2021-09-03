Путин рассказал, что Лавров и Шойгу сами примут решение, идти ли в Госдуму

Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать министра обороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова в Госдуму.

"Они на своем месте хорошо работают. И коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", - реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей", - пояснил президент, отвечая на соответствующий вопрос телеведущего Сергея Брилева на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин при этом отметил, что после выборов Лавров и Шойгу сами примут решение.