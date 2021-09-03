Путин призвал не политизировать происхождение коронавируса

Владимир Путин заявил, что важно, отбросив политизацию, бороться с пандемией коронавируса и ее последствиями. Выступая на полях Восточного экономического форума, президент подчеркнул, что высокоразвитые страны, производящие вакцины, делают мало для защиты всего человечества.

Модератор дискуссии телеведущий Сергей Брилев поинтересовался у Путина, важно ли, откуда этот вирус пришел, и привел данные доклада американских спецслужб, по которому отрицается его искусственное происхождения из китайских лабораторий.

"Всегда нужно понимать причины того или иного явления, истоки, это правильно. Только неправильно политизировать", - ответил Путин. Потому что тогда сразу понижается доверие к выводам. "Надо все исследования делать на основе объективных материалов. Хорошо, что американские спецслужбы пришли к такому выводу. Надо было раньше это сделать", - отметил президент. "А еще важнее сегодня, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление самой пандемии и ее последствий. Те, кто политизируют ее, сами допускают колоссальные катастрофические ошибки в деле борьбы с пандемией", - добавил Путин. Так, например, Иран нуждается в помощи в связи эпидемией, но Запад не отменяет никакие ограничения, привел пример президент.

Кроме того в Африке - минимальный уровень защиты и вакцинации, отметил Путин. "Мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество, а это плохо для самих производителей. Почему? Потому что ведь это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно", - заявил президент.