Путин оценил возможность проведения Олимпиады во Владивостоке

Если принципы олимпизма не будут извращаться, то в России можно будет провести Олимпийские Игры, и Владивосток - одна из перспективных площадок. Об этом заявил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о шансах Владивостока на организацию Олимпиады-2030.

"К сожалению, все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпиады", - отметил Владимир Путин. Во-первых, это дорого, во-вторых пандемия и борьба с инфекционными заболеваниями, пояснил он. Много и других факторов.

Президент вспомнил, как готовились и проводились Игры в Японии - очень много было манифестаций протеста. Путин надеется, что принципы олимпизма не будут извращаться - в том числе здесь не будет примесей политического характера. И тогда не исключено возможное проведение Олимпийских Игр в России, на Дальнем Востоке, и Владивосток здесь одна из перспективных площадок.

"Но говорить об этом пока рановато, - добавил президент. - Надо все посчитать". "Хотя проведение крупных международных политических и спортивных соревнований всегда идет на пользу развития региона", - заключил он, приведя в пример развитие острова Русский после саммита АТЭС.