2-4 сентября 2021 владивосток
Власть
03.09.2021 12:57
Текст: Кира Латухина

Путин оценил возможность проведения Олимпиады во Владивостоке

Если принципы олимпизма не будут извращаться, то в России можно будет провести Олимпийские Игры, и Владивосток - одна из перспективных площадок. Об этом заявил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о шансах Владивостока на организацию Олимпиады-2030.

"К сожалению, все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпиады", - отметил Владимир Путин. Во-первых, это дорого, во-вторых пандемия и борьба с инфекционными заболеваниями, пояснил он. Много и других факторов.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Специальная зимняя Олимпиада в Казани перенесена с 2022 года на 2023-й

Президент вспомнил, как готовились и проводились Игры в Японии - очень много было манифестаций протеста. Путин надеется, что принципы олимпизма не будут извращаться - в том числе здесь не будет примесей политического характера. И тогда не исключено возможное проведение Олимпийских Игр в России, на Дальнем Востоке, и Владивосток здесь одна из перспективных площадок.

"Но говорить об этом пока рановато, - добавил президент. - Надо все посчитать". "Хотя проведение крупных международных политических и спортивных соревнований всегда идет на пользу развития региона", - заключил он, приведя в пример развитие острова Русский после саммита АТЭС.

Новости проекта
Путин заявил о сокращении темпов выезда людей с Дальнего Востока 12:58
Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана 12:57
Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода войск США 12:27
Путин заявил о политизации темы "зеленых технологий" 12:10
Путин заявил о расчетах на полное восстановление отношений с Украиной 12:08
Путин ответил на вопрос про поправившего его школьника 12:02
Путин рассказал, что Лавров и Шойгу сами примут решение, идти ли в Госдуму 11:48
Более 45 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 11:45
Путин: Мы никого не будем ограничивать в использовании Севморпути 11:38
На Дальнем Востоке могут появиться центры по производству "зеленого" водорода 11:31
Дальневосточные порты ждет реновация 11:28
Первую товарную продукцию из руды Удокана получат в 2022 году 11:11
Новости проекта
Путин заявил о сокращении темпов выезда людей с Дальнего Востока 12:58
Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана 12:57
Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода войск США 12:27
Путин заявил о политизации темы "зеленых технологий" 12:10
Путин заявил о расчетах на полное восстановление отношений с Украиной 12:08
Путин ответил на вопрос про поправившего его школьника 12:02
Путин рассказал, что Лавров и Шойгу сами примут решение, идти ли в Госдуму 11:48
Более 45 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 11:45
Путин: Мы никого не будем ограничивать в использовании Севморпути 11:38
На Дальнем Востоке могут появиться центры по производству "зеленого" водорода 11:31
Дальневосточные порты ждет реновация 11:28
Первую товарную продукцию из руды Удокана получат в 2022 году 11:11