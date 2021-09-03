Путин объявил о планах расширения льготной ипотеки на Дальнем Востоке

"С 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2 процента для многих семей и тех, кто строит свой дом, в том числе на участке, полученном по программе "Дальневосточный гектар"", - напомнил Владимир Путин. Около 24 тысяч семей уже смогли таким образом решить свои жилищные вопросы, отметил он.
Есть предложение расширить программу за счет других категорий и других специалистов, нужных на Дальнем Востоке, сказал президент, добавив, что оно будет рассмотрено в самое ближайшее время "на правительстве".
К 2024 году объем жилищного строительства на Дальнем Востоке должен вырасти в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом, также напомнил задачу Путин и попросил кабмин вместе с руководителями регионов проработать дополнительные решения по стимулированию этой сферы.