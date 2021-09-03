Путин объявил о планах расширения льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Правительство в самое ближайшее время рассмотрит планы расширения программы льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент.

"С 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2 процента для многих семей и тех, кто строит свой дом, в том числе на участке, полученном по программе "Дальневосточный гектар"", - напомнил Владимир Путин. Около 24 тысяч семей уже смогли таким образом решить свои жилищные вопросы, отметил он.

Есть предложение расширить программу за счет других категорий и других специалистов, нужных на Дальнем Востоке, сказал президент, добавив, что оно будет рассмотрено в самое ближайшее время "на правительстве".

К 2024 году объем жилищного строительства на Дальнем Востоке должен вырасти в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом, также напомнил задачу Путин и попросил кабмин вместе с руководителями регионов проработать дополнительные решения по стимулированию этой сферы.