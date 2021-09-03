Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Президент призвал исходить из реалий, при которых, чем быстрее страна войдет в семью цивилизованных народов, тем лучше.

"Сейчас реалии таковы, что движение Талибан (запрещенная в РФ террористическая организация) контролирует практически всю территорию Афганистана", - отметил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме. По его словам, нужно смотреть, что стоит за заявлениями руководителей движения. Путин отметил, что и само движение Талибан (запрещенная в РФ террористическая организация) неоднородно, и на территории Афганистана сегодня много представителей других организаций, в том числе крайних.

"Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, вот тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять и задавать какие-то вопросы, если не требовать, то ставить вопросы о том, что в рамках цивилизованных отношений должны соблюдаться цивилизованные правила", - заявил президент.