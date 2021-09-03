В России запустят доставку грузов по воздуху беспилотниками в 2022 году

Доставлять грузы беспилотными летательными аппаратами могут начать в 2022 году, сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик на площадке Восточного экономического форума.

"Мы сейчас формируем технический облик беспилотников, чтобы понимать, какие площадки и полосы для них потребуются. И я думаю, в 2022 году мы точно начнем эту доставку", - сказал Чалик в ходе сессии "Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока".

Он уточнил, что сейчас идет подготовка к производству беспилотников. Для запуска новой технологии уже определили 48 маршрутов.

Сначала технологию протестируют на Чукотке, Камчатке, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

По словам представителя Минтранса, также в скором будущем могут начаться и пассажирские перевозки с помощью беспилотных воздушных судов.