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Экономика
03.09.2021 06:30
Текст: Евгений Гайва

В России запустят доставку грузов по воздуху беспилотниками в 2022 году

Доставлять грузы беспилотными летательными аппаратами могут начать в 2022 году, сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик на площадке Восточного экономического форума.
Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

"Мы сейчас формируем технический облик беспилотников, чтобы понимать, какие площадки и полосы для них потребуются. И я думаю, в 2022 году мы точно начнем эту доставку", - сказал Чалик в ходе сессии "Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока".

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Он уточнил, что сейчас идет подготовка к производству беспилотников. Для запуска новой технологии уже определили 48 маршрутов.

Сначала технологию протестируют на Чукотке, Камчатке, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

По словам представителя Минтранса, также в скором будущем могут начаться и пассажирские перевозки с помощью беспилотных воздушных судов.

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