Путин ответил на вопрос про поправившего его школьника

Можно только порадоваться, что школьники могут свободно излагать свою позицию, сказал президент России Владимир Путин.

Ранее на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке одиннадцатиклассник из Воркуты Никанор Толстых поправил президента, назвавшего Северную войну Семилетней.

"Почему это меня должно задеть? Меня может только порадовать - молодые ребята хорошо знают историю Отечества", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания ВЭФ-2021 Сергея Брилева. Он признался, что ничего не слышал о дискуссии, которая разгорелась в интернете.

Что касается войны, о которой шла речь, то президент напомнил, что она фактически началась в 1700 году, когда Петр Первый присоединился к союзу стран, организованному Фридрихом Вторым, а Полтавская битва 1709 года стала водоразделом, "после которого все покатилось в пользу России".

По мнению Путина, важно, что ребята свободно излагают свою позицию. "Это и должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках", - добавил глава государства.