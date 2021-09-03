Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между РФ и Японией

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о переговорах с Японией на тему Курил.

Глава государства назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между странами и отметил, что надо быть готовыми к неожиданностям, связанным с угрозами вблизи границ РФ.

Модератор мероприятия начал вопрос с того, что в Конституции теперь закреплено положение о территориальной целостности России. Не меняет ли это позицию России в переговорах с Японией по Курилам?

"Это не меняет наш подход с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора, - подчеркнул президент. - Отсутствие такого документа в наших отношениях - нонсенс".

Он выразил уверенность, что и Россия, и Япония заинтересованы в нормализации отношений, ведь у стран взаимные стратегические интересы.

"Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны, - напомнил Путин. - Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору".

Была договоренность с прежним премьер-министром о том, что стороны готовы выстроить эту работу на основе "известных документов 50-х годов", продолжил глава государства. Однако японские партнеры постоянно меняли свою позицию, констатировал он. И этот процесс похоже бесконечный, не исключил Путин.

Важно также учитывать реалии при разговоре о мирном договоре, отметил он. Ведь надо обеспечить мирное будущее. В связи с этим должна быть готовность к неожиданностям, связанным с возможным размещением американских ВС и тем более ракетных ударных систем США вблизи российских границ, отметил президент.

"Эти вопросы поставлены перед японской стороной. Я считаю, в этом смысле мяч на стороне наших партнеров", - резюмировал он.

Ведущий мероприятия уточнил, аннулируют ли поправки в Конституцию о территориальной целостности упомянутую декларацию 50-х годов.

"Надо посмотреть внимательно на эту декларацию и на то, что есть в Конституции, - ответил Путин, - и сделать соответствующие выводы".