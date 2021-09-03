Путин предложил подготовить программу обновления городов Дальнего Востока

Необходима программа обновления дальневосточных городов, а мастер-планы для каждого из них следует подготовить в течение ближайших двух лет, заявил президент России Владимир Путин.

"Очень важно решать проблемы качества жизни комплексно. Здесь назрел вопрос запуска масштабной программы обновления дальневосточных городов. Речь идет не только о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его мнению, вместо концентрации вокруг крупных производств они должны стать городами, "где в центре внимания - человек и его потребности, комфортные условия для жизни и развития, где есть место свежим идеям, инициативам и проектам экономики будущего, где работает удобный и экологически чистый общественный транспорт".

Владимир Путин обратил внимание на то, что не должны быть забыты такие города, как Тында и Северобайкальск, которые имеют важнейшее значение для работы и развития БАМа.

"Реализовать такую программу необходимо в тесном диалоге с жителями, отвлекаясь на их запросы. И, конечно, здесь нужно эффективно использовать те инструменты и механизмы, которые мы запустили в последнее время. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, субсидируемые облигации института ДОМ.РФ и средства Фонда национального благосостояния", - продолжил президент.

Кроме того, по его словам, нужно активно использовать возможности программы по обновлению общественного транспорта, а также механизм дальневосточной концессии, когда городская инфраструктура, в том числе коммунальная, создается за счет частных инвесторов, а государство берет на себя долгосрочные обязательства по возмещению этих инвестиций.

"Программы развития и мастер-планы для каждого города нужно подготовить в течение ближайших двух лет. Первые из них предлагаю рассмотреть и утвердить уже на следующем Восточном экономическом форуме, и приступить к их реализации", - заявил Путин.

Мастер-план - это стратегия пространственного развития, которая содержит выраженную градостроительную концепцию и разрабатывается публичной властью при участии различных групп интересов.