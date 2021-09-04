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Рубрика: Власть

Путин в Благовещенске вручил награды спасателям и пожарным

Президент России Владимир Путин, прибывший рано утром 4 сентября в Благовещенск, вручил награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах.
Президент России Владимир Путин и командир Бе-200ЧС Андрей Синченко. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Президент России Владимир Путин и командир Бе-200ЧС Андрей Синченко. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Президент России Владимир Путин и командир Бе-200ЧС Андрей Синченко. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Путин заявил о сокращении темпов выезда людей с Дальнего Востока

"Это тот случай, когда именно про вас можно сказать: ваша служба и опасна, и трудна. Она еще и благородна", - сказал глава государства. Он отметил, что не раз бывал в тех ситуациях, в которых спасателям и пожарным приходится работать. "Я знаю, как это непросто физически и непросто морально. И вам приходится через все это проходить. И, к сожалению, так бывает, что люди отдают свою собственную жизнь ради спасения других. Ничего более благородного не существует", - добавил Путин (цитата по РИА Новости).

Среди награжденных - пожарные из Якутии Борис Кручинин и Егор Захаров, сержант Андрей Савватеев из Забайкальского края, старший прапорщик Евгений Колесников из Амурской области, командир Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС Андрей Синченко.

Напомним, рабочая поездка президента России на Дальний Восток началась 1 сентября. После посещения столицы Приморского края и участия в VI Восточном экономическом форуме, Владимир Путин отправился в Амурскую область, где осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса "Ангара" (космодром Восточный).

В регионах Власть Президент Филиалы РГ Дальний Восток Правительство МЧС ДФО Амурская область Благовещенск

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