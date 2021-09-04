Арестован обвиняемый в похищении девушки нижегородец

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 39-летнего мужчины, обвиняемого в похищении девушки. Он удерживал ее в подвале гаража несколько дней и совершал в отношении нее сексуальные преступления.

Об этом сообщает региональное управление СК. По версии следователей, 24 августа 23-летняя нижегородка встретилась с мужчиной с сайта знакомств. Он увез ее в неизвестном направлении, связь с ней прервалась. Девушку 9 дней искали правоохранительные органы и волонтеры.

Оперативникам и следователям удалось найти нижегородку живой. Она была заперта в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. В ходе допроса потерпевшей выяснилось, что мужчина похитил ее, угрожая ей ножом, а затем запер ее в подвале и насиловал в течение нескольких дней.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Расследование уголовного дела продолжается. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.