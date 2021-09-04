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04.09.2021 13:13
Рубрика: Происшествия

Двое отравившихся в нижегородской гимназии детей госпитализированы

Текст: Мария Волкова

Трое учеников нижегородской гимназии №13 были госпитализированы в инфекционную больницу с симптомами ротавирусной инфекции. Один из детей уже отпущен на лечение домой.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов. Здоровью детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к легкой.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Сегодня утром министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов провел оперативное совещание по ситуации в 13-й гимназии. На данный момент обращения родителей учеников за медицинской помощью прекратились, состояние здоровья всех детей улучшается.

По предварительной версии, наиболее вероятная причина недомогания школьников - сезонная инфекция из группы ротавирусов. Уже взяты смывы со стен и предметов в помещениях школы, все необходимые анализы у детей и у взрослых. В ближайшее время региональное управление Роспотребнадзора должно выдать заключение о том, что стало причиной отравления.

Напомним, 3 сентября ученики 2 и 3 классов гимназии после первого урока, который начался в 13 часов, стали жаловаться на самочувствие. "Уже к 14.00 родители начали забирать детей, в гимназии они не обедали. В социальные сети сигналы о плохом самочувствии двух детей поступили во второй половине дня 3 сентября. Несколько родителей обратились к министру здравоохранения с просьбой провести проверку", - сообщил Алексей Никонов.

Свою проверку по опубликованной информации о массовом отравлении детей начала нижегородская прокуратура.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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