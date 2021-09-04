По факту отравления в нижегородской гимназии завели уголовное дело

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Основанием стали материалы прокурорской проверки по факту массового отравления учеников гимназии №13.

По информации СК по Нижегородской области, начиная с 3 сентября 24 ученика школы обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой. У детей взяли анализы, чтобы установить причину заболевания. В самой школе и в организации, оказывающей услуги питания, следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят осмотр. Допрашиваются должностные лица гимназии, истребованы необходимые документы.

Ранее минздрав региона сообщил о том, что госпитализация потребовалась троим школьникам. Одного из детей врачи отпустили лечиться домой. Учебный процесс в школе временно пришлось приостановить. По предварительной версии, вероятная причина массового заболевания школьников - сезонная инфекция из группы ротавирусов.