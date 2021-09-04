На Саяно-Шушенскую ГЭС начали водить туристов

Совершить поездку в Хакасию и посетить крупнейшую электростанцию в России теперь может любой путешественник: компания "РусГидро" запускает туры на Саяно-Шушенскую ГЭС. В программе - посещение гребня плотины, смотровой площадки, машинного зала, а также музея электростанции.

Уникальную гидроэлектростанцию в верховьях Енисея мощностью 6400 мВт начали строить в 1961 году, а первый агрегат заработал в 1978 году. Плотина Саяно-Шушенской ГЭС - самая высокая и самая длинная арочно-гравитационная в мире - 242 метра в высоту и 1074 метра в длину. Для ее строительства потребовалось 9 миллионов кубометров бетона общим весом 20 миллионов тонн.

Здесь же в 2009 году произошла крупнейшая авария, в ходе которой погибли 75 человек. Тогда из-за разрушения крепления крышки турбины гидроагрегата был затоплен машинный зал станции. Восстановительные работы с заменой всех агрегатов продолжались до 2014 года.

Первыми туристами на Саяно-Шушенской ГЭС стали будущие энергетики - студенты-первокурсники местного филиала Сибирского федерального университета. Вслед за ними отправиться на такую же экскурсию смогут и обычные туристы - соглашение о сотрудничестве с "РусГидро" подписали многие туроператоры, которые теперь будут предлагать путевки на Саяно-Шушенскую ГЭС своим клиентам.

Это уже вторая гидроэлектростанция, открытая для туристов, напомнили в пресс-службе "РусГидро". Первой стала Чиркейская ГЭС в Дагестане. Планируется, что такие поездки в скором времени можно будет совершить на 15 крупнейших электростанций.

"Гидроэлектростанции во всем мире являются крупнейшими объектами ВИЭ-генерации, - заявил гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин. - Сегодня, когда мир стоит на пороге энергоперехода к масштабному созданию и использованию энергосистем на базе возобновляемых источников энергии, очень важно составить собственное представление о том, как вырабатывается энергия без нанесения вреда природе. Посещение Саяно-Шушенской ГЭС "РусГидро" позволит людям узнать о производстве "зеленой" электроэнергии, увидеть работу ГЭС".