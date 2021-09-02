Программу кешбэка распространят на зимний туризм

Программу возврата части средств за туристические путевки для тех, кто путешествует по России, запустят вторым этапов в январе. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулурах Восточного экономического форума, пишет РИА новости.

"Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон следубщего года в этом году, - сказала она.

Догузова уточнила, что получить кешбэк можно будет за поездки с 15 января по апрель включительно, а также с 1 октября 2022 года по середину декабря. Таким образом, он не затронет новогодние праздники.

Условия программы остаются прежними. Оплатить туристическую путевку нужно будет будет онлайн картой "МИР", в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.