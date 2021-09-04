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04.09.2021 21:04
Рубрика: Происшествия

Жителя Новгородской области задержали за ограбление банка в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Новгородской области сотрудники полиции задержали 56-летнего мужчину. Его подозревают в ограблении банка в городе Кудрово Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

В Ленобласти обнаружено 4 тысячи литров контрафактного алкоголя

Напомним, из банка было похищено около полутора миллионов рублей. Гангстер получил их, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет. Также он утверждал, что у него с собой граната.

Это преступление в полиции квалифицируют как разбой.

Сейчас подозреваемый общается с полицией. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Новгородская область Ограбления банков

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