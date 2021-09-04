Жителя Новгородской области задержали за ограбление банка в Ленобласти

В Новгородской области сотрудники полиции задержали 56-летнего мужчину. Его подозревают в ограблении банка в городе Кудрово Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Напомним, из банка было похищено около полутора миллионов рублей. Гангстер получил их, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет. Также он утверждал, что у него с собой граната.

Это преступление в полиции квалифицируют как разбой.

Сейчас подозреваемый общается с полицией. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.