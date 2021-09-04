В Сочи ночной клуб закрыли на 60 дней после концерта рэпера Гуфа

По решению Адлерского районного суда города Сочи на 60 дней в пятницу была приостановлена деятельность ночного клуба VinoGrad. По информации пресс-службы мэрии, такой вердикт вынесен "за нарушение режима повышенной готовности и санитарных норм, установленных во время эпидемии коронавируса".

Оказалось, сам инцидент произошел 14 августа нынешнего года во время концерта в данном заведении известного рэпера Гуфа. Как следует из материалов дела, мероприятие прошло в кафе-баре заведения в присутствии большого числа зрителей. При этом абсолютное большинство людей находились в помещении без медицинских масок и перчаток.

"В ходе рейдовых мероприятий было выявлено, что ресторан VinoGrad продолжил проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в нарушение постановления губернатора Краснодарского края №129. Это подтверждается материалами фото- и видеосъемки, проведенной в ходе мониторинга сотрудниками территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Сочи", - отмечается в сообщении мэрии.

Адлерский райсуд признал виновным организовавшую концерт фирму в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного приостановления деятельности объекта сроком на 60 суток.