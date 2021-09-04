Рогозин: Первые пуски ракет "Ангара" планируются через 5 лет

В 2026 году планируются первые пуски ракет-носителей "Ангара" сверхтяжелого класса. Об этом рассказал телеканалу "Звезда" глава Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. По его словам, модульная конструкция "Ангары" позволяет устанавливать на ракеты различные двигатели, в том числе и сверхмощный водородный.

По словам Рогозина, "Ангара" - это уникальные ракеты, которые строятся по модульному принципу. То есть из однотипных универсальных модулей собираются ракеты в легком, тяжелом и супертяжелом классах. Для того, чтобы добиться супертяжелого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем. Такие ракеты должны обладать повышенной грузоподъемностью.

"Для сравнения: всем нам хорошо известная ракета "Союз-2" - самая "летающая" - выводит на низкую опорную орбиту от семи до восьми тонн. Сейчас "Ангара" выводит 24 тонны и 27 тонн с космодрома Восточный - за счет его более южного расположения. Ракеты с водородным двигателем будут выводить по 37 тонн", - отметил Рогозин.

Напомним, в конце июля прошлого года "Роскосмос" принял решение о создании водородного двигателя для ракеты "Ангара", что позволит разработать носитель повышенной грузоподъемности, а в перспективе - ракету с многоразовыми ступенями. Еще ранее сообщалось, что такой двигатель разработан на уровне чертежей - он получил название РД-0150. Благодаря водородным двигателям "Ангара" должна поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза. А уже на базе "Ангары-А5В" планируется к разработке ракета с многоразовыми ступенями "Ангара-А5МВ".

О перспективах в области водородных технологий рассказывал в интервью "РГ" гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов:

- Это одно из наиболее перспективных направлений. Мы уже создали целую линейку двигателей, работающих на компонентах кислород-водород. В частности, есть двигатель, который создавался для разгонного блока "Ангара-А5" - РД0146. Сегодня он прошел полный цикл испытаний. И мы надеемся, что в ближайшее время в проекте, который предполагает запуск РН "Ангара-А5" с космодрома "Восточный", это решение будет применено. Кроме того, ведем работы по созданию более мощного двигателя, работающего на паре кислород-водород, который, надеемся, найдет применение в ракетоносителе сверхтяжелого класса.