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Рубрика: В мире

Сенатор Алексей Пушков назвал экономику США огромным финансовым пузырем

Принятое президентом США Джо Байденом решение о выводе американских войск из Афганистана ударит по госдолгу страны. Поэтому лучше не вкладываться в гособлигации США.

Фото: AFP/Brendan SMIALOWSKI
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"Практически все восстановление экономики США идет за счет продажи огромного количества ценных бумаг и наращивания долга. По сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь", - такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков. Он напомнил о кризисе 2008 года, который "нанес второй мощный удар по гегемонии" Соединенных Штатов после поражения в Ираке. "И он точно не последний", - считает политик.

Ранее американский финансист Рэй Далио посоветовал отказаться от покупки американских гособлигаций. "Это сумасшедшая идея - держать все в долларах. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно", - заявил эксперт.

По его словам, Федеральная резервная система США сейчас продает огромное количество облигаций для поддержки экономики. "Концентрация рисков чрезмерная", - цитирует финансиста РИА Новости. Прогноз неутешительный - центробанки будут ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки, что окажет разрушительное влияние на рынки и экономику.

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