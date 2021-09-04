Шойгу: Армейские игры развивают сотрудничество для глобальной безопасности

Армейские международные игры укрепляют доверие между армиями разных стран. Эти соревнования служат развитию сотрудничества для глобальной безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в видеообращении на церемонии закрытия АрМИ-2021.

По его словам, из года в год АрМИ становятся всё более зрелищными. Кроме того, расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растёт сложность выполняемых упражнений.

Шойгу рассказал, что эти соревнования помимо бескомпромиссной борьбы также воспитывают в военнослужащих чувство товарищества и взаимоуважения. Военнослужащие готовы, несмотря на острое соперничество, прийти на помощь другим командам.

"Уверен, что такие качества являются прочной основой для укрепления доверия между армиями разных стран, служат развитию конструктивного сотрудничества в интересах обеспечения глобальной безопасности", - подчеркнул Шойгу.

Армейские международные игры-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории России, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана. В них принимали участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.