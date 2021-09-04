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04.09.2021 20:28
Рубрика: В мире

Сопротивление в Панджшере заявило о больших потерях талибов

Текст: Александр Саможнев

Отряды сил сопротивления в провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), уничтожили в субботу, 4 сентября, около 600 талибов, сообщил представитель ополченцев Фахим Дашти.

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"Сегодня на разных направлениях Панджшера уничтожено порядка 600 талибов, более 1 000 - были взяты в плен или сдались сами", - написал Дашти в Twitter.

По данным BBC, в ходе боев за долину погибли сотни людей. В горном районе проживает от 150 тысяч до 200 тысяч человек. По словам представителя Национального фронта сопротивления, повстанцы заставили талибов обороняться. "Талибов в ловушке гораздо больше, чем несколько сотен. У них заканчиваются боеприпасы, и сейчас они ведут переговоры об условиях своей капитуляции", - заявил он изданию.

Со своей стороны, представитель радикалов Билал Карими информировал, что "Талибан" контролирует в Панджшере районы Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.

Как сообщал телеканал Al Jazeera, наступление талибов в Панджшере замедлилось из-за заминированных дорог. В этой связи они не могут захватить резиденцию губернатора Панджшера.

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Панджшерская долина - единственная провинция Афганистана, которая еще не контролируется движением "Талибан". Бойцы сопротивления уже несколько дней оказывают ожесточенное сопротивление талибам. "Мы никогда не откажемся от борьбы", - заявил Ахмад Масуд, лидер местного сопротивления.

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