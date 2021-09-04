Талибы празднуют захват последней провинции Афганистана

Афганистан полностью перешел под контроль талибов, последней пала провинция Панджшер, об этом в пятницу вечером заявил представитель запрещенного в РФ движения "Талибан" Билал Карими. Лидеры ополчения опровергли ранее эту информацию, однако в Кабуле и других провинциях талибы уже начали отмечать победу стрельбой в воздух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельства очевидцев.

"Жителям Кабула не следует беспокоиться. Мы призываем всех вооруженных моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам. Эта стрельба связана с празднованием падения провинции Панджшер", - цитирует агентство заявление замглавы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадуллы Васика.

Известно, что стрельба ведется не только в Кабуле, но и в провинциях Парван и Каписа.