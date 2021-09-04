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04.09.2021 16:10
Рубрика: В мире

США планируют принять у себя 50 тысяч афганцев

Текст: Максим Макарычев

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил, что как минимум 50 тысяч эвакуированных афганцев будут допущены в Соединенные Штаты.

Это в основном те, кто помогал США во время войны в Афганистане или оказались уязвимы перед правлением запрещенной в РФ группировки "Талибан", например, журналисты, переводчики и сотрудники неправительственных организаций.

Фото: REUTERS
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"Наше обязательство остается неизменным", - сказал Майоркас репортерам.

Между тем действия США по эвакуации своих афганских союзников подвергались резкой критике представителями общественности и правозащитников. Высокопоставленный чиновник госдепартамента заявил, что, по всей видимости, "большинство" афганцев, которые работали на вооруженные силы США и подавали заявки на получение специальных иммиграционных виз (SIV), не были эвакуированы и остались в Афганистане, сообщает NBC News.

"У меня нет для вас оценки количества заявителей SIV и членов семей, которые все еще находятся там", - сказал высокопоставленный чиновник, находившийся в Кабуле во время эвакуации.

В мировых СМИ получила широкий резонанс история о том, как американцы не вывезли из Афганистана местного переводчика Мохаммеда, который в 2008 году помог спасти тогда еще сенатора Джо Байдена, попавшего в снежную бурю.

До сих пор неизвестно точное количество афганцев, которых успели эвакуировать из Кабула. Телеканал сообщил, что на основе первоначальных данных, полученных из Пентагона, всего 8 500 афганских союзников были эвакуированы. Неясно, являются ли эти лица заявителями на получение SIV или других ускоренных виз, предназначенных для афганцев, которые работали с организациями США. Со своей стороны администрация Байдена заявила, что в общей сложности более 120 тысяч человек были эвакуированы самолетами США и коалиции с июля до окончательного вывода американских войск, в число которых входят американцы и представители других национальностей, а также афганцы.

По данным издания Politico, тайная операция, которая проводилась в течение нескольких недель в августе, привела к успешной эвакуации сотен американских граждан и уязвимых афганцев, включая членов элитного афганского спецназа и членов их семей. По меньшей мере тысяча афганских коммандос и члены их семей были эвакуированы в рамках этой операции. Высокопоставленный американский чиновник подтвердил изданию участие ЦРУ в эвакуации, отметив, что разведывательное управление "тесно сотрудничало с другими агентствами, чтобы облегчить доступ к аэропорту американским гражданам и афганцам из группы риска".

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